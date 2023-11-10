أخفاها في لعب أطفال وكشاف.. إحباط تهريب مخدرات بحوزة راكب بمطار القاهرة

شرع راكب مصري قادم من ميلانو في تهريب كمية من مخدر الحشيش، عبر مطار القاهرة الدولي، لكن سلطات الأمن قامت بإحباط تلك المحاولة.

وقد تم تحرير محض بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران إير كايرو القادمة من ملبينزا تم إيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

على الفور تم التوجيه بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة حيث تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

باستكمال التفتيش الحقائب يدويا عثر على قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي أطفال وكشاف إضاءة بوزن 150 جرام.

كما أسفت عمليات التفتيش عن ضبط 17 قرصًا لعقار الترامادول المخدر مع الراكب.

على الفور تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 68 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض وأحيل للنيابة المختصة.