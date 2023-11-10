مراكز "شباب الغربية" تواصل استضافة فعاليات مبادرة "كنائس تعانق مآذن"

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية"الاداره العامه للشباب" فعاليات " مبادرة كنائس تعانق مآذن " من داخل مراكز الشباب بمركز شباب برما التابع لإدارة شباب طنطا أول.

وتستمر فعاليات المبادرة برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب.

ومن جانبه، أكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المبادرة تُنظم للعام الرابع على التوالي للتأكيد على تلاحم الصرحين، ويقصد الكنائس والمساجد سيظل رمزا خالدا داخل الوطن

ضرورة العمل علي تنفيذ مثل هذه المبادرات للشباب للتأكيد علي وحدة المصريين تحت راية الوطن

وأكد علي ضرورة العمل لتنفيذ مثل هذه المبادرات للشباب للتأكيد علي وحدة المصريين تحت راية الوطن، مشددًا على ضرورة العمل بكثافه لبث روح الوطنيه في قلوب الشباب، ومشيرًا الي أن مصر ستظل بلد الامن والامان والمحبة ومثل وجود هذه الفعاليات هي رسالة توجه للعالم أجمع أن مصر بشبابها ورجالها مسلميها ومسيحييها يدا واحده روحا واحدة.

وأوضح دكتور محمد سعفان، مدير الإدارة العامة للشباب، أنه من أشد المهتمين بالعمل علي زيادة مثل هذه الفعاليات لينمي لدي الشباب حب الوطن ويظهر التكاتف الموجود بالفعل بين جميع أطياف الشعب وحتي يتجنب الشباب الوقوع في الفتن التي تهدم البلد ونشر روح المحبه والإخاء بين المسيحيين والمسلمين وكيف كانوا وسيظلوا متكاتفين رغم اي صعابات.