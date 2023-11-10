الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل المصريين.

وقال  رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إنه جرى استعراض كيفية التحرك لدعم الانتخابات الرئاسية، وإعلام المواطنين بما نُفذ في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، إذ يوجد بعض المواطنين في القرى والنجوع ليسوا على علم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات على مستوى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللتين تشملان الوطن كله. 
وأوضح رئيس حزب حقوق الإنسان، أن إعلام المواطنين بما تم في خطة التنمية، يجعلهم مهيئين نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا للمشاركة في الحياة السياسية، ذاكرًا، أن المشرع المصري استنهض المواطن كي يشارك في كل الاستحقاقات والانتخابات.

واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، والتي من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ومستمر طوال العام، وذلك إما بإضافة كل من اكتملت سنه 18 عامًا ميلاديًا سواء كان ذكرًا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

حزب حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المستشار جمال التهامي

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