الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القيادة المركزية الأمريكية: إصابة بحار إثر استهداف حوثى لسفينة تجارية

استهداف حوثى لسفينة
استهداف حوثى لسفينة تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن بحارًا أصيب بجروح خطيرة بعدما أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن، أصابا سفينة أم في فيربينا، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا، وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية، حسب بيان القيادة.

وأضافت "سنتكوم" عبر "إكس" أن السفينة أبلغت عن وقوع أضرار وحرائق لاحقة على متنها، وأن أحد البحارة المدنيين أصيب "بجروح خطيرة" أثناء الهجوم.

وحسب البيان فإن طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة "يو أس أي فلبين" قامت بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية.

وختم البيان بالقول، إن هذا "السلوك المتهور المستمر" من قبل الحوثيين الموالين لإيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

بينما أعلنت الميليشيا عبر المتحدث باسمها يحيى سريع أن الميليشيا استهدفت 3 سفن هي: السفينة (فيربينا) في البحر العربي، والسفينة (سي جارديان)، والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر.

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