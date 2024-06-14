الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين يوقع مرسوما حول خدمات الأمن السيبرانى من الدول غير الصديقة

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوقف الوكالات الحكومية والمنظمات الإستراتيجية عن استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة.

وقام الرئيس بوتين بتعديل المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في البلاد، حيث منع الوكالات الحكومية والمنظمات الإستراتيجية من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة.

وينص المرسوم التكميلي على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة".

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. وقبل ذلك، كان المرسوم ينطبق على أنظمة أمن المعلومات (IPS) من الدول غير الصديقة وشركاتها.

وتم التوقيع على المرسوم من أجل ضمان أمن المعلومات المقدمة في البلاد.

وناقش بوتين في 3 يونيو، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، موضوع أمن المعلومات.

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