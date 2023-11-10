الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توجيه أموال حملة المرشح عبد الفتاح السيسي لدعم غزة موقف مشرف

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار توجيه السيسي أموال دعاية حملته الانتخابية الرئاسية لأهالي غزة، يعبر عن شعور شعبي وتضامن واسع مع الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي السافر والمستمر منذ 7 اكتوبر الماضي.

وقال وكيل "صناعة النواب" في تصريحات له اليوم الجمعة، إن قرار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة الرئيس السيسي كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، قرار في وقته وأكد الدعم المصري التام لقطاع غزة والوقوف بجانب شعبها ورفض عدوان اسرائيل.

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وأشار وكيل "صناعة النواب"، إلى موقف الرئيس السيسي الرافض بشدة للحرب على قطاع غزة، مضيفا: “مصر تتمسك بموقف مشرف وقوي في مواجهة حكومة نتنياهو”.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال نائب الصعيد، إنها تأكيد على الحياة الديمقراطية التي تعيشها مصر، مشيرا الى أن السيسي يتمتع بشعبية كبيرة وهو الأجدر بالفوز واستكمال مشروعه للتنمية الشاملة لمصر.

معتز محمد محمود مجلس النواب السيسي الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى

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