الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تلتقى أسرة فلسطينية بمعبر رفح من المصابين فى قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

أسرة فلسطينية بمعبر
أسرة فلسطينية بمعبر رفح

التقت كاميرا فضائية “إكسترا نيوز” أسرة فلسطينية عبر وصولها إلى معبر رفح اليوم الجمعة، من المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال المواطن الفلسطيني عبد العزيز من أصحاب ذوي الهمم: "أنا أُصبت من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في 18 أكتوبر.. حيث تعرض منزلي إلي دمار كاملًا أثر القصف على قطاع غزة"، ومتابعًا: "أصبت بجروح وتهتك في العضلات واليد، كما أصيب أبنائي بجروح متوسطة وكسور، فضلًا عن وفاة ابنتي صاحبة الـ14 عامًا".

ووصل إلى الأراضي المصرية 5 مصابين فلسطينيين من معبر رفح البري.

وسجل المعبر أمس الخميس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحًا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.

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