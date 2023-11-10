الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصلة كلام دامية.. تفاصيل مقتل طالب على يد مسجل خطر بدمياط

جثة
جثة

طعنة واحدة من سلاح أبيض كان يحمله مسجل خطر وآخرون بين طيات ملابسه كفيلة بإنهاء حياة طالب في محافظة دمياط.

خلافات سابقة تجددت بصورة مفاجئة بين طالب، وآخر مسجل خطر في محافظة دمياط، وما أن نتقابل الطرفين مرة أخرى حدثت مشادة كلامية فيما بينهما.

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على غير العادة لم تنته الخلافات وتمر بسلام بينهما، لقد مارس الشيطان وقتها لعبته المفضلة وأشعل الأمور بينهما، فأخرج المسجل خطر سلاح أبيض كان يخفيه بين ملابسه، وسدد للطالب طعنة أنهت حياته.

أقر المسجل خطر أمام رجال مباحث دمياط عقب القبض عليه وآخرين كانا بصحبته، أنه قد حدث خلاف سابق بينه وبين المجني عليه، وتجددت هذه الخلافات وما أن شاهده توجه إليه فحدثت بينهما مشادة كلامية انتهت بينهما بقتل الطالب، وأقر باقي المتهمين بأقوال المتهم.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات 4 أيام وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث دمياط في ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة عقب بلاغ يفيد بمقتل طالب على يد مسجل خطر وآخرين بسبب خلافات سابقة.

سلاح أبيض إنهاء حياة طالب محافظة دمياط قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مقتل طالب دمياط

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