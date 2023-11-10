استشهاد وإصابة العشرات فى قصف استهدف النازحين وسط غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف النازحين على شارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع المحاصر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف"، مضيفة أن "غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين".

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى شماله، رغم حصولهم على تنسيق بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهم الجرحى إلى معبر رفح البري.

حصيلة الضحايا ووضع المنظومة الصحية

هذا، وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حتى عصر اليوم، إلى 11025 شهيدًا، بينهم 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، وأكثر من 27 ألف جريح، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل.

وأشارت الوزارة إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق "71%" من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت أن هناك 1.6 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يتواجد حوالي 160,000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.

كما ذكرت أنه يعاني 15% من النازحين قسرًا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.