الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من بيراميدز على تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط بالجبلاية

ممدوح عيد
ممدوح عيد

علق مصدر  مسئول داخل نادي بيراميدز، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بتحويل ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي السماوي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

يأتي ذلك، عقب ما صرح به ممدوح عيد، ضد التحكيم، بعد توديع فريق بيراميدز، منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر (نسخة موسم 2022 /2023)، على يد الزمالك الأربعاء الماضي، عن طريق ضربات الجزاء (4/3).

وكان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 3/3، ليتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية من البطولة، ومقابلة الأهلي على اللقب، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": بيراميدز لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأعلن عامر حسين عن أن اتحاد الكرة، قرر إحالة المهندس ممدوح عيد للجنة الانضباط، بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وأشار المصدر متسائلا: "إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الانضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟.

وأردف: "أم أن القرار صدر عن عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر عن اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟".

وأكمل: "أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا للجبلاية".

واختتم قائلا: "كيف لرئيس لجنة مسابقات الرابطة أن يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة؟".

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