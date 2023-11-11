أول عميدة لمعهد الباليه.. ما لا تعرفه عن ماجدة عز فى ذكرى رحيلها

يحل علينا ذكرى رحيل أول عميده لمعهد الباليه بأكاديمية الفنون، لاعبة البالية ماجدة عز، فهي من مواليد 25 أبريل 1945، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر عام 2011 عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

يعرف عن تاريخ لاعبة البالية ماجدة عز، بأنها شخص طموح يبحث عن النجاح في مجاله، حيث حصدت العديد من الجوائز وتولت العديد من المناصب العامة، منها نائب رئيس أكاديمية الفنون، وعميد معهد الباليه.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل لاعبة البالية ماجدة عز، يرصد موقع "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات عن حياة ماجدة عز عاشقة الرقص والفنون، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أول عميدة لمعهد الباليه.. معلومات لا تعرفها عن ماجدة عز في ذكراها

كانت لاعبة البالية ماجدة عز، شغف كبير للحصول على ما تريد في مجال البالية، والبداية وهي في سن الـ8 سنوات فريق الجمباز بالنادي الأهلي، وحصلت على العديد من الجوائز والبطولات، واستطاعت أن تجمع في تصميماتها المختلفة أن ما بين التراث المصري من خلال تقديم رقصاتها الفرعونية ورقص الباليه الكلاسيكي معًا لتجذب قلوب من يشاهدها وهي ترقص مثل الفراشة.

أول عميده لمعهد الباليه.. معلومات لا تعرفها عن ماجدة عز في ذكراها

بطولات ماجدة عز

حصدت ماجدة عز العديد من البطولات، حيث حصلت على بطولة الجمهورية للناشئات 1955، وبطولة المدارس في السباحة 1958 ضمن فريق آنسات الأهلي الفائز ببطولة القاهرة في السباحة وتنس الطاولة، وبطولة الجمهورية في تنس الطاولة، وجائزة الموسيقار أبو بكر خيرت للعزف على البيانو، و مثلت مصر في المؤتمر الكشفي العربي بالدار البيضاء 1962.

أول عميده لمعهد الباليه.. معلومات لا تعرفها عن ماجدة عز في ذكراها

الزواج في حياة لاعبة البالية ماجدة عز

تزوجت لاعبة البالية ماجدة عز من الكابتن حسن مصطفى لاعب كرة اليد السابق، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لتكون أول امرأة حاصلة على الدكتوراة في فنون الباليه في مصر والشرق الأوسط من روسيا، بعدما قضت شبابها في لعب الباليه والجمباز.