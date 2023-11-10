الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثالثة تواليًا.. أنجي بوستيكوجلو يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أنجي بوستيكوجلو
أنجي بوستيكوجلو

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة مدرب الشهر في المسابقة، عن شهر أكتوبر المنقضي.

وفاز الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر أكتوبر الماضي.

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بوتشيتينو يهزم توتنهام.. كتيبة بوستيكوجلو تتجرع مرارة الهزيمة الأولى على يد تشيلسى

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للمرة الثانية.. انجي بوستيكوجلو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

وظفر بوستيكوجلو بالجائزة، متفوقًا على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، والإسبانيين ميكيل أرتيتا ويوناي إيمري مدربي أرسنال وأستون فيلا على الترتيب.

وحصد بوستيكوجلو الجائزة، بعدما قاد فريقه للمحافظة على صدارة الدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي، بالفوز على لوتون تاون، كريستال بالاس، فولهام.

وتُعد تلك المرة الثالثة تواليًا التي يحقق فيها بوستيكوجلو الجائزة، حيث فاز بها عن شهري أغسطس، سبتمبر، محققًا عددًا من الأرقام القياسية.

وصار المدرب الأسترالي، أول مدرب يفوز بالجائزة في أول 3 أشهر من بداية عمله في الدوري الإنجليزي.

كما صار أنجي، رابع مدرب فقط يفوز بالجائزة 3 مرات متتالية بعد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق، الألماني يورجن كلوب، الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والذي حققها 4 مرات تواليًا بدوره.

وتولى بوستيكوجلو مهمة تدريب توتنهام قبل انطلاق الموسم الحالي، خلفًا لـ كونتي، بعد رحلة تدريبية ناجحة في فريق سيلتيك الاسكتلندي.

وخسر توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد هزيمته الأولى هذا الموسم على يد تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية عشر للمسابقة.

 

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