الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية.. انجي بوستيكوجلو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

انجي بوستيكوجلو
انجي بوستيكوجلو

توج الأسترالي انجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر الماضي، حسبما أعلنت رابطة «بريميرليج» في بيان رسمي.

وبذلك، يكون بوستيكوجلو، قد أحرز الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن توج بها عن شهر أغسطس الماضي.

وتوج بوستيكوجلو، بعد النتائج الرائعة التي حققها توتنهام، خلال سبتمبر، إذ قاد الفريق لتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد في «بريميرليج»، ليحافظ على سجل الفريق اللندني، الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري.

وحقق توتنهام، فوزًا كبيرًا على بيرنلي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة، ثم تغلب بعدها على شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة

وتعادل توتنهام، مع أرسنال، بهدفين لمثلهما، في الجولة السادسة، قبل أن يتغلب على ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل توتنهام، صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف، عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، بعد ثمان جولات من انطلاق الموسم الحالي للمسابقة.

أنجي بوستيكوجلو توتنهام هوتسبير توتنهام بريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز

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