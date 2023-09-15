الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوستيكوجلو يفوز بجائزة مدرب الشهر فى الدورى الإنجليزى

انجى بوستيكوجلو
انجى بوستيكوجلو

توج الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.


وقدم توتنهام، تحت قيادة بوستيكوجلو، نتائج رائعة خلال الشهر الماضي في البريميرليج.


بدأ توتنهام مسيرته في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بالتعادل الإيجابي مع مضيفه برينتفورد بهدفين لمثلهما، ثم تغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق الفوز على مضيفه بورنموث بالنتيجة ذاتها.


كان بوستيكوجلو، ذو الأصول اليونانية، قد تولى تدريب توتنهام هوتسبير منذ بداية الموسم الحالي بعد تجربة مع سيلتيك الأسكتلندي، ليصبح أول مدرب أسترالي يقود فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يصبح أول مدرب أسترالي يحصل على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج.


وقع المدرب الأسترالي، البالغ من العمر 58 عامًا، عقدًا مع النادي اللندني يمتد لأربع سنوات.


وحاليًا، يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

 

أنجي بوستيكوجلو توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج توتنهام

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