الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترحيل هاربة من تنفيذ 140 حكمًا قضائيًا لمصلحة الحماية المجتمعية

ترحيل سيدة هاربة
ترحيل سيدة هاربة - ارشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل سيدة هاربة من تنفيذ 140 حكما قضائيا بمنطقة الصف لمصلحة الحماية المجتمعية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وتباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيق مع سيدة "مالكة مجموعة سيارات نقل" بمنطقة الصف بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة مطلوبة جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس 140 سنة، وألقى القبض عليها خلال تواجدها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت معلومات، وردت إلى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مالكة مجموعة سيارات مطلوب التنفيذ عليها في 140 حكما قضائيا فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية بدائرة المركز.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بصحتها.

النيابة العامة بالجيزة ترحيل سيدة هاربة الصف مصلحة الحماية المجتمعية النيابة الكلية بجنوب الجيزة مالكة مجموعة سيارات نقل

مواد متعلقة

حبس عامل حول ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بالبدرشين

62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوعا في دمياط وأسوان

الأكثر قراءة

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال رشّت الفلسطينيين بمياه مخلوطة بمواد كيماوية أثناء الصلاة

دقيقة حدادًا.. حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنشر أبرز اللقطات من المؤتمر الثانى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس