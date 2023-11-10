الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: كورنيش نهطاى الأول من نوعه فى قرية على مستوى الجمهورية

كورنيش نهطاي
كورنيش نهطاي

عبر الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، عن سعادته الغامرة، بحصول قرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، كثاني قرية خضراء، على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالعمل الذى تحقق على أرض الواقع، فى مبادرة ؛حياة كريمة"، والأحلام التى أصبحت حقيقة على أرض الواقع.
مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي أول مدرسة يتم إنشاؤها بمواد صديقة للبيئة

وأضاف أن القرية بها العديد من المشروعات، صديقة البيئة، منها مدرسة نهطاى للتعليم الأساسي، التى تعد أول مدرسة، يتم إنشاؤها بمواد صديقة للبيئة.

وكشف محافظ الغربية، أن قرية نهطاي من أكثر القرى النموذجية، على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من كورنيش نهطاي، المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش، يجري إنشاؤه في قرية، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

مجمع الخدمات الحكومية يقضى على معاناة السكان في الحصول على الخدمات

وأضاف "رحمي"، أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، الذي يقام على مساحة 600 متر مربع، والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن مشيرا أن المحافظة دخلت تحديا كبيرا مع نفسها لخروج القرية بذات الشكل الذى يضاهي البلاد الأوروبية. 
وأضاف، أن آخر زيارة لوفد التخطيط كان الشهر الماضي، والذي أشاد بما تم داخل القرية من عمل دءوب على مدار الساعة، موضحًا أن وزارة التخطيط تضع عددا من الشروط أو المعايير، منها وجود مساحات خضراء، وأماكن ترفيه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، وجود أنشطة مجتمعية.

إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى يصل إلى 785 مشروعًا تنمويًا

وأضاف، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى يصل إلى 785 مشروعًا تنمويًا، تتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعًا للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلًا عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية .

قرية نهطاي لمركز زفتى قرية خضراء حياة كريمه مواد صديقة للبيئة كورنيش نهطاي

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