“روحي فيك” الحلقة 5.. سقوط "خالد" في حمام السباحة يُثير فضول الجمهور

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث الحلقة الخامسة من حكاية "روحي فيك"، ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي عرضت أمس الخميس، على شاشة قناة "on" الفضائية وبالتزامن مع عرضها على منصه Watch It الرقمية.

وخلال الحلقة الخامسة من حكاية "روحي فيك"، فقد محمد كيلاني“خالد” للوعي وسقط في حمام السباحة، أثناء تواجده مع زوجته عائشة بن أحمد "سحر".

وتفاعل الجمهور مع مشهد سقوط النجم محمد كيلاني، في حمام السباحة، وأشادوا بأدائه معربين عن ترقبهم لأحداث الحلقات القادمة.

ومن أبرز تعليقات الجمهور عن محمد كيلاني: "هفضل قلقانة على خالد يومين بحالهم، طب ما تقولولنا خالد هيعيش ولا هيموت وهوه حقيقه ولا خيال ولا عفريت".

حكاية "روحي فيك" تصدرت ترند محرك البحث "جوجل" بعد طرح الحلقة الثانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن تفاعل مع أحداثها العديد من المشاهدين، وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 5 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية التشويقية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.