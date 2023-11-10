رسميا.. هيثم شعبان يعود لدورى نايل من بوابة الداخلية

أعلن نادي الداخلية، تعاقده رسميًا مع هيثم شعبان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، بمسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن يقود هيثم شعبان، المدير الفني الجديد لنادي الداخلية، مران الفريق اليوم الجمعة، بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع الإدارة.

يأتي تولي هيثم شعبان المسئولية الفنية لنادي الداخلية، خلفًا لميمي عبدالرازق، الذي بدأ الموسم مع الفريق، إلا أن سوء النتائج جعله يتقدم باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه مفضلا الرحيل.

موعد مباراة الداخلية المقبلة بدوري نايل (نسخة 2023 /2024)

ستكون مباراة الداخلية أمام بلدية المحلة، والمقرر لها الأول من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل، هي الأولى لهيثم شعبان على رأس القيادة الفنية للفريق.

وسبق قبل ذلك لهيثم شعبان تدريب سيراميكا كليوباترا، على مدار ثلاث ولايات مختلفة، حيث كان صاحب إنجاز الصعود التاريخي للفريق بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة موسم 2020 /2021.

وعقب رحيل هيثم شعبان عن سيراميكا كليوباترا، تولى تدريب فريق بتروجت بالقسم الثاني "دوري المحترفين حاليًا".

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر حاليًا بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار وحيد على إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وتعادل سلبي أمام الإسماعيلي، في الجولة الخامسة بدون أهداف.

بينما تلقي الداخلية 4 هزائم أمام كل من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والجونة، بنتائج 2/1 و3/1 و4/0 و2/0.

وتشهد مسابقة دوري نايل موسم (2023 /2024)، حاليا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامتها في ثلاث دول مختلفة، هي (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).