الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميمي عبد الرازق: حققنا فوزًا مهما على إنبي.. ونحتاج الوقت لمزيد من الانسجام

ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق

أبدى ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على إنبي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحقق فريق الداخلية الفوز على إنبي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

سجل عبد العزيز زيزو هدف فريق الداخلية الوحيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وحصل فريق الداخلية على أول 3 نقاط في بطولة الدوري الموسم الجديد 2023-2024.

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ميمي عبد الرازق: الفريق تكون منذ شهر واحد فقط

قال ميمي عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفريق تكوّن منذ شهر واحد فقط عقب استلامه وكان يضم 4 لاعبين وتعاقدت مع 22 لاعبصا لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للانسجام".

وأضاف: "لعبت مباراة اليوم على قدر إمكانيات الفريق، والمنافس أهدر أكثر من فرصة تحديدا في الشوط الثاني، والزنفلي حارسنا كان من نجوم اللقاء".

وتابع: "حققنا فوزًا هامًا على إنبي وضعنا على بداية الطريق في المسابقة ويجعلنا نلعب المباراة المقبلة بأعصاب هادئة".

الداخلية يجتاز إنبي بهدف في الدوري المصري

افتتح فريق الداخلية مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالفوز 1 / صفر على ضيفه إنبي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الأولى للمسابقة.

وارتدى عبدالعزيز السيد ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز الفريق البترولي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، حصل الداخلية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

يذكر أن الداخلية نجا من الهبوط للقسم الثاني بصعوبة بالغة في الموسم الماضي، بعدما حصل على المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) آنذاك في جدول الترتيب، الذي شهد حصول إنبي على المركز السادس.

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