الداخلية يفوز على إنبى بهدف نظيف فى الدورى

فاز الداخلية على إنبي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

سجل هدف الداخلية عبدالعزيز السيد من تصويبة قوية أمام منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث والأولى في دوري هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الداخلية لـ3 نقاط، فيما تجمد رصيد إنبي عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر.

تشكيل الداخلية لمواجهة إنبي

وبدأ فريق الداخلية، بقيادة ميمي عبدالرازق المباراة بتشكيل ضم في:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبدالعزيز- محمود السيد.

خط الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء.

تشكيل إنبي لمواجهة الداخلية

بينما جاء تشكيل إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد صبيحة.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد جمال - مصطفى دويدار.

بينما جلس على مقاعد البدلاء الفريق البترولي كل من: رضا السيد وعلى فوزي، ورفيق كابو وأحمد يوسف، وعبدالرحمن عماد وأحمد قاسم، ومحمد النحاس وسيف الخشاب، وفتحى السيد.

طاقم تحكيم مباراة الداخلية وإنبي بالدوري الممتاز

قاد الداخلية وإنبي تحكيميًا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم تقنية فيديو ومحمود ناصف حكم مساعد تقنية فيديو.