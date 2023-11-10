اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، مساء اليوم الجمعة، أول مؤتمر جماهيري بعد إعلان فتح باب الدعاية الانتخابية رسميًا، أمس الخميس، وذلك بميت فارس بمحافظة الدقهلية، ويحمل المؤتمر عنوان "غزة في قلب الوفد" دعمًا للأشقاء الفلسطينيين في حربهم ضد المحتل الغاشم.

التضامن العربى فى مواجهة العدوان الإسرائيلى

ومن المقرر أن يستعرض المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة برنامجه الانتخابي، كما يتضمن الخطاب الذي سيتم إلقاؤه أمام الوفديين وأهالي الدقهلية مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة، لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض، والمقرر عقدها غدًا السبت.

وقال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد.

ومن المقرر أيضًا أن يتحدث المرشح الرئاسي عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: "لا توجد حياة دون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسى للحياة الاجتماعية الصحيحة»".