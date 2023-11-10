ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوعا في دمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوع في دمياط وأسوان

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،650 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات - خزينة) بحوزة 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية. وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو

وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- بندقية آلية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.