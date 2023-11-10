افتتاح مسجد النور ببنى سويف بعد إحلاله وتجديده ضمن خطة "الأوقاف"

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية قاي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المُقام على مساحة 200 متر إحلالا وتجديدا، بتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، بحضور ناصر سيف النصر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وعضوى مجلس النواب اللواء سامي توفيق، والدكتور على بدر، ونواب رئيس المدينة، والشيخ سيد نورالدين، مدير أوقاف إهناسيا، ورؤساء المجالس القروية وأهالي قرية قاي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".