ضبط 3482 مخالفة فى حملات تموينية بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تحرير 2308 محاضر

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محاضر شملت ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٢٣١ مخالفة توقف وغلق، و١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و٩ مخالفات لعدم وجود ميزان، و٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون.

تحرير 906 محاضر مخالفة

وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد ٩٠٦ محاضر مخالفة، شملت ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و١٠٧ مخالفات لعدم وجود ترخيص، و٣٨٨ عدم وجود شهادة، و١١١ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضرًا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين، و٦ آلاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، و١٠٤٠ كجم سكر تمويني، و٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤٧.٥ طن قمح.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.