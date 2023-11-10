الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3482 مخالفة فى حملات تموينية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

 

تحرير 2308 محاضر

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محاضر شملت ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٢٣١ مخالفة توقف وغلق، و١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و٩ مخالفات لعدم وجود ميزان، و٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون.

 

تحرير 906 محاضر مخالفة 

وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد ٩٠٦ محاضر مخالفة، شملت ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و١٠٧ مخالفات لعدم وجود ترخيص، و٣٨٨ عدم وجود شهادة، و١١١ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضرًا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار. 

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين، و٦ آلاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، و١٠٤٠ كجم سكر تمويني، و٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي  و ٤٧.٥ طن قمح. 

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تموين محاضر تموين محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

القاهرة تفوز بمركزين ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى لمبادرة المشروعات الخضراء

متابعة مكثفة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة

ننشر أسماء مستحقي تعويض أعمال الإزالات بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

نائب محافظ القاهرة تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحلوان

محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات

هيئة نظافة القاهرة تواصل جهودها لتشجير حديقة جاردينيا بمحور شينزو آبي

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقني كمبرة وكفر حكيم بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طرق ترعة الزمر والمشروعات بمدينة الحوامدية

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

"نسيت اللعبة بتاعتى".. بكاء طفلة فلسطينية يثير موجة تعاطف واسعة (فيديوجراف)

ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمنوفية

ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس