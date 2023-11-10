الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تشيد بنجاحات المصريين فى الخارج ودعمهم الوطن الأم بما اكتسبوه من خبرات

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تهنئتها للسيدة فيبي وصفي، مديرة وصاحبة مدرسة فلوباتير المصرية الخاصة بكندا، وذلك لفوز المدرسة بجائزة أفضل مدرسة خاصة في مدينة ميسيساجا للعام الخامس على التوالي. 

وأكدت السفيرة سها جندي أن المصريين بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه، مثمنة ما قدمته مدرسة فلوباتير من دعم لجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المختلفة في محافظة القليوبية.

نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءًا مهمًا من القوى الناعمة المصرية

وأضافت وزيرة الهجرة أن نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية، والتي تدعمها وزارة الهجرة وتحرص على تسليط الضوء عليها، مؤكدة أن هناك الكثير من قصص النجاح المتميزة للمصريين بالخارج، من بينها مدرسة فلوباتير بنظامها التعليمي المتميز، والتي تقدم خدماتها لأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية في كندا، وكذلك أبناء الكنديين، مشيدة بما تمتاز به هذه المدرسة من نظام وانضباط وحرص على تقديم المحتوى التعليمي بأحدث الطرق التعليمية، بما يتوافق مع أحدث المواصفات. 

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من ناحيتها، أوضحت السيدة فيبي وصفي أن فوز المدرسة بهذا التكريم يأتي مع الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاما على إطلاق هذه المدرسة في كندا، مشيرة إلى أن هناك منافسة كبيرة بين العديد من المدارس في كندا، كما تتميز مدرسة فلوباتير بنظام تعليمي ممتاز، ويعد فوزها تتويجا لهذه الجهود التي تبذلها إدارة المدرسة وفريق العمل، على مدار الساعة. 

وفي رسالتها، قالت وصفي: «فخورة بما حققناه في مدرسة فلوباتير، ونطمح إلى أن نكون خير سفراء لوطننا المحبوب مصر، وأن يكون لدينا تأثير حقيقي ومهم في العملية التعليمية ونقل هذه الخبرات إلى أرض الوطن».

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