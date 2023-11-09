الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالولايات المتحدة متخصص في مجال البترول وإدارة المخلفات الصناعية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

 

 

 

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال البترول والآبار وإدارة المخلفات الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.

واستهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اللقاء معربة عن امتنانها بلقاء الدكتور أحمد أبو سيد، باعتباره خبيرًا متميزًا من خبرائنا بالخارج.

السفيرة سها جندي: نعمل على الاستفادة من خبرات علمائنا وخبرائنا بالخارج واستدامة تلك العلاقة لخدمة الوطن

 

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كافة المجالات، بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ويشكل منحى جديدًا في علاقتهم بوطنهم.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد أبو سيد، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وما تبذله من جهود لربط العلماء والخبراء المصريين بوطنهم.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض مقترحات مقدمة من الدكتور أحمد أبو سيد بإنشاء مشروع حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في التربة ليتحول إلى غاز بعيد المدى، ودفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي، واستخراج الطاقة الجيوحرارية والطبقات الجيولوجية من شواطئ البحر الأحمر في مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو سيد إن العالم يتجه الآن إلى إنشاء المشروعات الصديقة للبيئة أو إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة والعمل بها، وذلك في ظل ما يعانيه العالم من ظروف التغير المناخي، ومصر الآن لديها فرصة هائلة لأنها أصبحت تمتلك تكنولوجيا حديثة تساعد على تنفيذ تلك المعايير.

وفي ختام اللقاء، اعربت الوزيرة سها جندي عن تقديرها لما طرحه الدكتور أحمد أبو سيد من أفكار ومقترحات مشاريع، ووجهت بالتنسيق مع وزارات "البيئة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية"، لعقد اجتماع مشترك لمناقشة كافة أفكار واقتراحات الدكتور أحمد أبو سيد واتخاذ إجراءات من شأنها الاستفادة من هذا التوجه الجديد من مشروعات الطاقة الذي يلجأ له عدد من الدول، منوهة إلى الميزة التي تحظى بها مصر من تربة جيدة وصالحة لمثل هذه المشروعات وتحقق استفادة اكبر من الدول التي تسعى لتطبيق مثل هذه المشروعات.

 

السفيرة سها جندي توجه بالتنسيق لعقد اجتماع رباعي لوزارات "الهجرة والبيئة والكهرباء والبترول" لبحث آليات تنفيذ مقترحات الخبير المصري

 

وأكدت السيدة وزيرة الهجرة أن هدفنا الأكبر هو تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين، معربة عن امتنانها بأن مثل هذه الأفكار واردة من خبرائنا النابغين المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة كل في مجاله.

كما وجهت السفيرة سها جندي بعقد لقاء آخر للدكتور أحمد أبو سيد مع السادة المستثمرين مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بناء على رغبته للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة للانضمام إلى مؤسسيها واستعراض المشروعات التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار.

وزيرة الهجرة المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي العلماء والخبراء المصريين

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

حازم إمام يصدم مسئولي الزمالك.. والقرار بشأن فتوح وصبحي في يد فيتوريا

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى السعودى إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء