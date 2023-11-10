الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (فيديو)

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة:

إطلاق استراتيجية الطاقة المتكاملة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42% من مصادر إنتاج الكهرباء حتى عام 2030.

تخصيص مساحة تصل لـ 7600 كم لصالح إنشاء مشروعات طاقة متجددة.

تحديد الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة لتكون 2% بدلًا من 5%.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات التي تخص مشروعات الطاقة المتجددة لتصبح 5% بدلًا من 14%.

إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته والذي يختص باقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في المجال.

إقرار حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة.

جاري الانتهاء من النسخة النهائية من استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون ليتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها.

أبرز الإنجازات والمشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات توليد طاقة من الرياح.

هذه المشروعات لها انعكاسات على الاقتصاد المصري بقدرات إنتاجية 28 جيجاوات وباستثمارات 35 مليار دولار.

مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية محطة بنبان رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

أبرز المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم بقدرات حالية تقدر بحوالي 100 جيجاوات.

جاري توقيع 11 مذكرة تفاهم بقدرات إنتاجية حوالي 14 جيجاوات.

تم تحويل 9 مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ملزمة.

انعكاسات المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري منها جذب استثمارات مباشرة بقيمة 84 مليار دولار.

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا.

توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء.

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