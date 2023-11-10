"تصديرى الصناعات الهندسية" يشارك بمعرض التجارة الإفريقية لزيادة الصادرات

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023، وهو المعرض الإفريقي للتجارة البينية، والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة إفريقية، ما يجعل المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الإفريقي.

10 % نمو بصادرات الصناعات الهندسية خلال2024

وأضافت حلمي، في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الإفريقية خاصة أن الإنتاج المصري الهندسي يحظي بسمعة طيبة في إفريقيا، مشيرة إلي أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلي إفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وأكدت حلمي أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الإفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.