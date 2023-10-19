الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تدعم وتفوض الرئيس السيسي للحفاظ على مصر واستقرارها

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تفويضها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية وتأمين مصر داخليا وخارجيا وذلك التفويض يأتي من مجلس ادارة الغرفة وجمعيتها العمومية وشعبها النوعية التي تضم أكثر من 1200 شركة.

 المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب

وأكدت الغرفة في بيان لها أن المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بالقاهرة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالعنف الدائر في فلسطين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الأبرياء وأيضا فيما يخص مصر وأمنها واستقرارها ونحن ندعم ونؤيد كل ما أعلنه الرئيس السيسي ونقف خلفه في كل قرارته للحفاظ على مصر والمصريين.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن ما قام به المصريون في مختلف أنحاء مصر من تظاهرات حاشدة وداعمة للرئيس السيسي وتفويضه في أي قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر رسالة للعالم كله بأن المصريين خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد.

الصناعات الصناعات الهندسية التفويض المستشار الألماني رئيس الغرفة الرئيس المصريين

مواد متعلقة

غرف "اتحاد الصناعات" تؤكد دعمها لقرارات الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

الرئيس السيسى يحذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية من خطورة التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم