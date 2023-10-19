غرفة الصناعات الهندسية تدعم وتفوض الرئيس السيسي للحفاظ على مصر واستقرارها

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تفويضها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية وتأمين مصر داخليا وخارجيا وذلك التفويض يأتي من مجلس ادارة الغرفة وجمعيتها العمومية وشعبها النوعية التي تضم أكثر من 1200 شركة.

المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب

وأكدت الغرفة في بيان لها أن المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بالقاهرة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالعنف الدائر في فلسطين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الأبرياء وأيضا فيما يخص مصر وأمنها واستقرارها ونحن ندعم ونؤيد كل ما أعلنه الرئيس السيسي ونقف خلفه في كل قرارته للحفاظ على مصر والمصريين.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن ما قام به المصريون في مختلف أنحاء مصر من تظاهرات حاشدة وداعمة للرئيس السيسي وتفويضه في أي قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر رسالة للعالم كله بأن المصريين خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد.