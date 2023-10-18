الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرف "اتحاد الصناعات" تؤكد دعمها لقرارات الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، تأييدها لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرافض للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والمخطط الصهيوني لتهجير سكانه.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، وقوف الغرفة بكامل أعضائها بجانب فخامة الرئيس السيسي فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأضاف “إلياس” أن غرفة الطباعة والشركات المندرجة تحتها تدعم كافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار رئيس غرفة الطباعة والتغليف، إلى أن القيادة السياسية تحظى بدعم وتأييد شعبي جارف خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أعلن مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية وجميع العاملين والاعضاء بالغرفة عن تأييدهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرافض للعدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

وأعلن مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية تفويض الرئيس السيسي  للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم ويفوض  مجلس إدارة الغرفة والعاملين بالقطاع والمقدر أعدادهم بالألأف الرئيس عبد الفتاح السيسي في أتخاذ ما يراه مناسبًا لدعم القضية الفلسطينة وحقوق الفلسطنين.

القضية الفلسطينية صناعة الملابس العاملين الفتاح السيسي القيادة السياسية الطباعة

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