الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن "خلية كتائب حلوان"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة  الأولى إرهاب، غدا السبت، إعادة إجراءات محاكمة  متهم، ضمن خلية كتائب حلوان.

ويواجه المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتهم، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

كان المتهمون، وفقًا لأمر الإحالة، فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

وكشف أمر الإحالة عن أن الغرض من تأسيس المتهمين تلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

الدائرة الأولي إرهاب خلية كتائب حلوان تشكيل مجموعات مسلحة د أفراد وضباط الشرطة تخريب الأملاك المنشآت العامة

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