الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس لاون الكبير

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم ذكرى القديس لاون الكبير البابا ومعلم الكنيسة، ونرصد أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني.



أبرز المعلومات عن القديس لاون الكبير البابا ومعلم الكنيسة

القديس لاون من مواليد إقليم توسكانا بإيطاليا، وينحدر إلى أصول أرستقراطية، بدأ يظهر نجمه في الأوساط الكنسية منذ كان شماسًا عام 431م، حيث احتلّ مكانة هامة لدى القديس كيرلس الكبير السكندري، والذي تتلمذ على يديه، كما استعان القديس يوحنا كاسيان ليقوم بإعداد رسالة في مواجهة بدعة نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية.



نسطور اعتقد بأن شخص المسيح ليس به اتحاد، بمعنى أنه شخصين مستقلين الإله الكلمة والثاني الإنسان يسوع. كما أنه رفض لقب "أم الله" لأنه يعتقد بانفصال الطبيعة البشرية عن الإلهية في ميلاد يسوع، وهو ما يتنافى والإيمان المسيحي الأصولي، وعُقِد مجمع أفسس 431م لمناقشة أراءه، فتم رفضها وعزله.

بدعة نسطور لاقت قبولًا في بلاد فارس، الهند، الصين ومنغوليا وذلك وتأسست كنيسة تسمى الكنيسة النسطورية، كانت كل تلك الخبرات الروحية والعقيدية بالتدبير الإلهي الحسن نوع من التأهيل للمهمة الكبرى كحبر روماني.



قام الإمبراطور سليستينوس بترشيح القديس لاون للقيام بجهود مصالحة لإنهاء النزاع بين إقليمين في فرنسا القديمة.

وأثناء أداء هذه المهمة رقد في الربّ بعطر القداسة الحبر الروماني البابا سكيستوس الثالث عام 440م، فانتُخِبَ القديس لاون بإجماع الناس كخليفة للبابا الراحل على كرسي بطرس هامة الرسل. ليبدأ عهد جديد لشكل الكنيسة الجامعة.



كتب القديس لاون رسائل وخطبًا ومقالات عقائدية تخص أغلبها شخص ولاهوت السيد المسيح فيما يسمى بعلم الكريستولوجيا، كما كتب كثيرًا من الرسائل عن روحانيات تعاليم المسيح، والأسرار المقدسة بخاصة سر الإفخارستيا كحضور جسدي حقيقي للربّ، إلى جانب مساهماته الطقسية التي تتمتع بغناها الكنيسة الجامعة حتى الآن. كل ذلك بأسلوب منهجي بليغ (كلاسيكي) ما زال تثير الاعجاب.



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