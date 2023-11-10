الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأمم المتحدة": وقف القتال فى غزة يجب أن يتم بالتنسيق مع المنظمة

غزة
غزة

نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، وقف القتال في قطاع غزة يجب أن يتم بالتنسيق مع المنظمة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة، مشيرًا إلى أن "بدايتها شمالي القطاع".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري، في مؤتمر صحفي: "سنعمق عملياتنا داخل غزة في المستقبل القريب"، مؤكدًا على أن هدف المعارك "السيطرة على معاقل حركة حماس".

وجدد هجاري تأكيد إسرائيل على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف: "القتال سيستمر".

كما أكد المتحدث أن إسرائيل "عازمة على إعادة المحتجزين إلى بيوتهم"، في إشارة إلى نحو 240 أسيرًا تحتجزهم حماس منذ هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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