الكاتب الصحفى محمد توفيق يكشف أهم المصادر لتوثيق حرب أكتوبر

كشف الكاتب محمد توفيق، عن أهم المصار التي اعتمد عليها في التوثيق الاجتماعي لحرب أكتوبر، قائلًا: " أول مصدر اعتمدت عليه يومًا بيوم هو الصحف منذ 1967 وحتى 1973، كل الصحف بأنواعها بما فيها الصحف الإقليمية".

وأضاف محمد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة: "يوجد عندي مجلد كامل لمجلة الشرقية التي كانت تصدر في الشرقية، بالإضافة إلى الصحف القومية، وعدت للصحف العالمية فيما يتعلق بتحقيق نصر أكتوبر.

وأوضح أنه في صفحة الحوادث في الصحف المصرية على سبيل المثال، أنه في 6 أكتوبر لم تكن توجد حادثة سرقة أو نشل واحدة حدثت في مصر، مؤكدًا حدوث معجزة لم تحدث فقط على الجبهة وإنما أيضًا المعجزة حدثت في قلوب الناس.

وأشار إلى أنه لم يكن يوجد جريمة ولم يكن يوجد مخالفة مرور واحدة، كما أنه أصبح لا يوجد خناقات في طابور الجمعية.