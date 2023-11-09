السمك وجبة اليوم الفري لمواهب "كابيتانو مصر" (فيديو)

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وقام الشيف محمد الشامى مع الدكتورة رضوى نبيل إستشاري التغذية العلاجية، بإعداد وجبة سمك للاعبى برنامج كاييتانو مصر خلال اليوم الـ"فرى"، ونالت الوجبة إعجاب المتسابقين.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".