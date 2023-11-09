الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوطنية للصحافة: صناعة الصحافة مكلفة جدًا وتتطلب ظهيرًا اقتصاديًا

المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي

كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن جهود الهيئة لاستثمار الأصول الخاصة بالهيئات الوطنية الصحفية.

 وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إنه تم فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار الأصول الثابتة، خاصة أن صناعة الصحافة مكلفة جدًا، وتتطلب ظهيرا اقتصاديا للحفاظ عليها.

وأضاف أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، وأول ملف تم فتحه هو ملف الأصول وكيفية استثمارها، وتم إنشاء لجنة استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية لبحث كيفية استغلالها. 

وأشار إلى أن هناك أصولا لم يتم استغلالها منذ 1970، وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية.

وأوضح أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر في التجمع الخامس، وتم البدء عليها واستثمارها، وتم وضع حجر الأساس لأول ناد اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات.

ولفت إلى أنه يوجد أرض بالمقطم في شارع 9 وسيتم استغلالها وتم تغييرها لإداري وسكني، وتم عمل مزاد، واتباع كل الطرق القانونية، لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق فوائد للمؤسسة، موضحًا أن هناك أراضي أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي، وسيتم استثمارها، كما تم الحصول على موافقة لإنشاء 3 كليات في الأهرام الكندية.

عبد الصادق الشوربجي اون خالد أبو بكر كل يوم

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