دعاء المؤمن من أفضل العبادات للتقرب من الله، ودعاء العبد هو عبادة من العبادات العظيمة التي أمر الله تعالى بها عباده، وهو من أعظم أسباب التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 10-11-2023.

دعاء وأذكار الصباح

دعاء الصباح اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واسعًا، مباركًا فيه، سخاءً من عندك، لا تجعل لأحد فيه منَة علي، ولا في الآخرة حسرة، ولا ندامة.

دعاء الصباح. اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا لا تجعل فيه لأحد فيه منَة علي، ولا في الآخرة حسرة، ولا ندامة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا أستر به عيوبي، وأدفع به ديوني، وأكف به شر من يبغي علي.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا أصلح به أهلي، وأقضي به حوائجي، وأيسر به أمري.

أدعية الفجر اليوم الجمعة

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يغنيني عن سؤال الناس، ويجعلني غنيًا عن كل من أعطاني.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يرضيك ويرضيني، ويرضي والدي، ويرضي زوجتي، ويرضي أولادي، ويرضي جميع من أحب.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في دخولي الجنة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لي يوم القيامة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في نيل رضاك، ونيل الجنة.

دعاء لتفريج الكروب

اللهم يا مجيب السائلين، يا رب العالمين، اكشف عني كل كرب، ويسر لي أمري، وسهل لي كل عسير، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تفرج عني كل كرب، وتيسر لي كل عسير، وتقضي لي كل حاجة، وتزيل عني كل هم وغم.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وترزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، وتشرح لي صدري، وتزيل عني كل ضيق.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من كل عسر يسرًا، ومن كل هم فرجًا.