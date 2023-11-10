الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 10-11-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

دعاء المؤمن من أفضل العبادات للتقرب من الله، ودعاء العبد هو عبادة من العبادات العظيمة التي أمر الله تعالى بها عباده، وهو من أعظم أسباب التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 10-11-2023.

دعاء وأذكار الصباح

دعاء الصباح اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واسعًا، مباركًا فيه، سخاءً من عندك، لا تجعل لأحد فيه منَة علي، ولا في الآخرة حسرة، ولا ندامة.

دعاء الصباح. اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا لا تجعل فيه لأحد فيه منَة علي، ولا في الآخرة حسرة، ولا ندامة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا أستر به عيوبي، وأدفع به ديوني، وأكف به شر من يبغي علي.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا أصلح به أهلي، وأقضي به حوائجي، وأيسر به أمري.

أدعية الفجر اليوم الجمعة

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يغنيني عن سؤال الناس، ويجعلني غنيًا عن كل من أعطاني.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يرضيك ويرضيني، ويرضي والدي، ويرضي زوجتي، ويرضي أولادي، ويرضي جميع من أحب.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في دخولي الجنة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لي يوم القيامة.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا يكون سببًا في نيل رضاك، ونيل الجنة.

دعاء لأهل غزة لنصرتهم مكتوب من السنة النبوية

دعاء لفلسطين وغزة.. اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا

دعاء لتفريج الكروب

اللهم يا مجيب السائلين، يا رب العالمين، اكشف عني كل كرب، ويسر لي أمري، وسهل لي كل عسير، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تفرج عني كل كرب، وتيسر لي كل عسير، وتقضي لي كل حاجة، وتزيل عني كل هم وغم.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وترزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، وتشرح لي صدري، وتزيل عني كل ضيق.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي من كل عسر يسرًا، ومن كل هم فرجًا.

اقرأ أيضاً

يا مفرج كل همٍ وكربٍ.. أدعية السنة النبوية فى حالة الضيق

دعاء أذكار الصباح دعاء وأذكار الصباح دعاء لتفريج الكروب أدعية الفجر اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

البنتاجون: الحوثيون حاولوا استعادة الطائرة الأمريكية المسيّرة التى أسقطوها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس