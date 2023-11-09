الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليس لها جدوى.. كاتب صحفي: قمة باريس هي محاولة لغسل السمعة الفرنسية

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن قمة باريس هي محاولة فرنسية لغسل السمعة الفرنسية أو تحسين الصورة بالداخل الفرنسي، إذ حاول ماكرون تقديم وجها إنسانيا لتغيير الانتقادات الموجهة له في الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضعف التمثيل داخل قمة باريس، يأتي من افتقاد المصداقية، فالدول تدرك أن القمة لن يكون لديها آليات للضغط على إسرائيل، لأن الدول التي لديها أوراق ضغط أعلنت دعمها الكبير منذ اللحظة الأولى للحكومة الإسرائيلية.

شهداء ومصابي غزة خلال 34 يوم تجاوز حصيلة عامين من حرب أوكرانيا 

وأكد أن عدد الشهداء والمصابين خلال 34 يومًا، تجاوز حصيلة عامين من الحرب في أوكرانيا، فكيف للصوت الغربي الذي تباكى على حقوق الإنسان ورفعت شعار الإنسانية، ضد الرئيس الأوكراني، بسبب كونه مشارك في تشريد أطفال وأسر، أن تسوق أفكارهم عن حرب غزة، الذي اقترب فيه عدد الشهداء إلى 11 ألف شهيد.

وتابع: "ماكرون جاء بطرح غريب للغاية وهو تكوين تحالف عسكري، لمقاتلة حماس، وهو على غرار التحالف لمقاتلة داعش، دون النظر إلى أن حماس هي حركة لمقاومة الاحتلال، ومن حق شعبها إقرار مصيرها والدفاع عن حريتها وأرضها".

وذكر أن هناك تآكل للدعم الدولي للموقف الإسرائيلي ضد عدوانها على فلسطين، إذ توارت الرواية الإسرائيلية خلف كل الدماء التي أسيلت، لافتاً إلى أن هناك رأي عام عالمي أصبح أكثر إدراكًا من خلال الصور الحقيقية للعدوان الغاشم، فبالتالي بدأت الحقيقية تتكشف ما أدي إلى ضغوط شعبية عالمية غيرت الموقف الدولي.

قمة باريس فرنسا ماكرون غزة قطاع غزة

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مراسل القاهرة الإخبارية يرصد أبرز ما جاء خلال قمة باريس لدعم غزة

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