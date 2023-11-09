إكسترا نيوز: وصول سيارات الإسعاف المهداة من الكويت لمعبر رفح تمهيدًا لإدخالها لغزة

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه وصل لمعبر رفح عدد من سيارات الإسعاف المهداة من الشعب الكويتي للأشقاء في غزة، وذلك استعدادًا لنقلها للجانب الآخر مساء اليوم.

وقال خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الصحي في غزة تهاوى تمامًا نتيجة القصف الإسرائيلي على مدار 34 يومًا، ونال الإسعاف القدر الأكبر من هذا التدمير.

سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث الإمكانيات

وأكد أن سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث الإمكانيات والأجهزة وربما ستساعد في نجدة المصابين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدنة المعلن عنها بوقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات ستساعد في دخول المزيد من شاحنات المساعدات.

وتابع، أنه وصلت طائرة اليوم من تركيا بها مولدات كهرباء وسيارات إسعاف للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش.