الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إكسترا نيوز: وصول سيارات الإسعاف المهداة من الكويت لمعبر رفح تمهيدًا لإدخالها لغزة

عوض الغنام
عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه وصل لمعبر رفح عدد من سيارات الإسعاف المهداة من الشعب الكويتي للأشقاء في غزة، وذلك استعدادًا لنقلها للجانب الآخر مساء اليوم.

وقال خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الصحي في غزة تهاوى تمامًا نتيجة القصف الإسرائيلي على مدار 34 يومًا، ونال الإسعاف القدر الأكبر من هذا التدمير.

سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث الإمكانيات

وأكد أن سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث الإمكانيات والأجهزة وربما ستساعد في نجدة المصابين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدنة المعلن عنها بوقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات ستساعد في دخول المزيد من شاحنات المساعدات.

وتابع، أنه وصلت طائرة اليوم من تركيا بها مولدات كهرباء وسيارات إسعاف للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش.

اكسترا نيوز معبر رفح سيارات الإسعاف الشعب الكويتى غزة

مواد متعلقة

على خطى القاهرة.. قمة الرياض تبحث وقف العدوان على غزة

خبير اسراتيجي: الوضع الإنساني في غزة أزمة كبيرة

أبرزهم أمريكا وفرنسا.. دول رفضت وقف إطلاق النار في غزة

الكويت تُطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لحماية الشعب الفلسطينى

الهلال الأحمر: طائرة مساعدات جديدة من الكويت لقطاع غزة

سفير الكويت بالقاهرة: أرسلنا 4 طائرات محملة بـ 100 طن مساعدات لغزة

سفير الكويت: مد جسر الطيران الكويتى لمساعدة غزة ليوم الإثنين وتحيا مصر الخير

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس