الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات جوية إسرائيلية على القطاعين الغربى والأوسط بالجنوب اللبنانى

غارات جنوب لبنان
غارات جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وقوع غارات جوية إسرائيلية على القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني. 

أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، عن إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقميهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل، حيث قال في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقًا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دبابتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني عن استهدفه قوة مشاة من جيش الاحتلال في محيط قاعدة شوميرا، حيث تم إسقاط إصابات مؤكدة بينهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بالإضافة إلى تسلل طائرات باتجاه الجليل.

غارات جوية إسرائيلية لبنان القاهرة الإخبارية حزب الله

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