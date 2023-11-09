الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة هاينان الصينية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مكتبه يانج يي قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية رافقه “لوه تستغبين”، أمين لجنة بلدية هايكو، ووفد من مقاطعة هاينان التابعة لبلدية هايكو الصينية،  لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بزيارة وفد مقاطعة هاينان للإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية أقدم سكندريات العالم وهي عاصمة مصر الصناعية والاقتصادية والتجارية، كما أن وجود 3 موان ضخمة بها يجعلها تستقبل نحو 65 % من حجم الصادرات والواردات المصرية.

وأكد الشريف أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق؛ لذا يجب استغلال هذه الزيارة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية زيارة الوفد للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

IMG-20231109-WA0009

وخلال اللقاء؛ أعرب القنصل عن تطلعه لزيادة التعاون المتبادل بين المدن الصينية والإسكندرية، حيث إن الصين تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات مع أكبر الشركات الأفريقية.

من جانبهم؛ أبدى أعضاء الوفد الصيني إعجابهم الشديد بحضارة وتاريخ الإسكندرية، وأكد رئيس الوفد حرصهم على دعم وتوطيد العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن مقاطعة هاينان هي جزيرة جميلة تقع جنوب الصين، وتعد أكبر منطقة اقتصادية بالصين والعالم؛ ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، كما أن حجم المعاملات التجارية العام الماضي بين مصر وهاينان قد بلغت 23 مليون دولار.

‎وأعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده في الإسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها والتي تؤكد على عراقة هذه المدينة، وعبر عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مقاطعة شاندونج ومدينة الإسكندرية وخاصة أن ميناء شاندونج هو خامس أكبر ميناء في العالم.

محافظ الإسكندرية التعاون المشترك عاصمة مصر الصناعية العلاقات المصرية الصينية قنصل الصين

مواد متعلقة

الكشف على 1459 شخصًا بقرية الجلاء في الإسكندرية ضمن القوافل المجانية

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تستضيف إبراهيم عبدالمجيد فى "لقاء كاتب"

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى وزير التعليم العالى بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك

"جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

بسبب الشبورة.. إغلاق الطريقين الصحراوى والدولى بالإسكندرية 4 ساعات غدًا

أستاذة جامعية: مصر قيادة وشعبًا صاحبة الدور المؤثر والأقوى في دعم القضية الفلسطينية

خريطة فلسطين تتوسط أول إصدار لمجلة كيان جامعة الإسكندرية تضامنًا مع القضية

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس