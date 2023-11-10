مواطن: الشعب المصرى يثق فى الرئيس ويسير خلف قراراته (فيديو)

قال بدر محمود، أحد المواطنين المصريين، إنه يرفض الاحتلال الصهيوني وما يقوم به من مجازر وجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن فلسطين تدمرت بالكامل إثر القصف المستمر من الاحتلال الصهيوني.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن مصر دعمت القضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي نددت بالاحتلال الصهيوني وحرصت على دخول الاغاثات والمساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، وأكد على أنه يرفض المخطط الاسرائيلي لتهجير الفلسطينيني لأراضي سيناء المصرية.

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة خطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها