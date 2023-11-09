الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفرق بين النسيان الطبيعي والمرضي في حلقة جديدة من “جوهرة مصرية” غدًا

Cbc
Cbc

يستضيف برنامج "جوهرة مصرية" الذي تقدمه الإعلامية هبة عبدالفتاح على قناة " CBC" غدً الجمعة، الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة.

ويتناول الحوار الفرق بين النسيان الطبيعي والنسيان المرضي، كما يهدي البرنامج الفنان فارس زكريا درع تكريمي لموهبته وإبداعه الفني، كذلك يتضمن البرنامج فقرة "اسم من ذهب" سيتم خلالها إهداء نادية صفوت مدربة بامبو كفيفة القلادة الذهبية لإبداعها الفني ودورها المجتمعي الملهم.

يذكر أن برنامج "جوهرة مصرية" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة السادسة مساءً.

جوهرة مصرية cbc المخ والأعصاب جامعة القاهرة جامعة هبة عبدالفتاح

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