الفرق بين النسيان الطبيعي والمرضي في حلقة جديدة من “جوهرة مصرية” غدًا

يستضيف برنامج "جوهرة مصرية" الذي تقدمه الإعلامية هبة عبدالفتاح على قناة " CBC" غدً الجمعة، الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة.

ويتناول الحوار الفرق بين النسيان الطبيعي والنسيان المرضي، كما يهدي البرنامج الفنان فارس زكريا درع تكريمي لموهبته وإبداعه الفني، كذلك يتضمن البرنامج فقرة "اسم من ذهب" سيتم خلالها إهداء نادية صفوت مدربة بامبو كفيفة القلادة الذهبية لإبداعها الفني ودورها المجتمعي الملهم.

يذكر أن برنامج "جوهرة مصرية" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة السادسة مساءً.