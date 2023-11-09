الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: بدء إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

السفير هيثم أبو سعيد
السفير هيثم أبو سعيد

قال السفير هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإنسانية: "هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات يوميًا في قطاع غزة غير كافية".

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لدينا آليات بشأن إدانة المتورطين في قتل المدنيين بغزة

وأوضح أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين في أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو، مضيفًا أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار، لمدة 4 ساعات يوميا في منطقة شمال غزة.

كما أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة، خلال فترات توقف القتال التي تبدأ من اليوم.

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