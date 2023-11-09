الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إعلان البيت الأبيض متفق عليه ورد نتنياهو يثير الريبة

غزة
غزة

قال عصمت منصور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الإعلان الصادر من البيت الأبيض عن هدنة في غزة لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم، هو إعلان متفق عليه، ولكن رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثير الريبة ولا يمكن الوثوق بالتزام إسرائيل بهذه الهدنة.

وأضاف منصور، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للبيت الأبيض، وهذا الأمر استغرق أيامًا لدرجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بخيبة أمل “ يستغرق نتنياهو وقتًا أطول مما نأمل كي يستجيب لمطالبنا وهو يماطل”، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول أن يفرغ أي مقترح من مضمونه ويدخل شروطًا تعجيزية.

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن هذه الهدنة الإنسانية وإن جاز التعبير هي ضرورية ومهمة لإرسال المساعدات وتمكن النازحون من الهروب من جحيم  المدافع والطائرات، لكن نتنياهو يؤكد أنه لن يلتزم بالهدنة بشكل كلي وسيحولها إلى ممرات إنسانية فقط وليس هدنة إنسانية كاملة بوقف إطلاق النار.

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي أن المطلوب أكثر من ذلك بكثير بوقف كلي لإطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة لأن أهالي القطاع على حافة الجوع، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يظهر تذمرًا من سلوك نتنياهو وهذا أمر جيد للبيت الأبيض الذي يتوافق في الهدف العام مع إسرائيل ويدعمها بدأ يتذمر من عدم تجاوبها وإصرارها على ارتكاب المجازر والتضييق وخنق المدنيين.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض هدنه غزة

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