الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسقاط مسيّرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال أربيل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن إسقاط مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال أربيل بإقليم كردستان العراق، وذلك حسب مصادر كردية.

وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، التي تضم القوات الأمريكية إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، كما تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا.

وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.

القاهرة الإخبارية مسيرة اربيل قوات امريكية العراق

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