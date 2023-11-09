الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: هناك تعارض فى الأنباء المتداولة اليوم بشأن وقف إطلاق النار

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تعارضا في الأنباء، التي تم تداولها اليوم بشأن وقف إطلاق النار فيما يخص 4 ساعات في شمال قطاع غزة وممرين إنسانيين في القطاع.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن البيت الأبيض وكأنه وصل إلى وقف إطلاق نار أو هدنة مؤقتة تسمح لوقف إطلاق النار لأربع ساعات متواصلة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب هذا البيان صرّح بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون عودة المختطفين.

وتابعت: "ومن ثم كانت هناك بيانات توضح بأنه في الأساس في اليومين السابقين كانت الحكومة الإسرائيلية قد أوقفت النار وتحديدًا على شمال القطاع لمدة تصل إلى 4 ساعات، وفي أحيان أخرى إلى 5 و6 ساعات، ليتمكن أهالي القطاع من الشمال إلى النزوح للجنوب، ويقول بأن هذه الهدنة التي يتحدث عنها البيت الأبيض هي ذاتها، وما تم خلال الأيام السابقة، وكان قد نزح 50 ألفا، على حد تعبيره، من الشمال إلى الجنوب".

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن ردود الأفعال الإسرائيلية بدأت تتوالى على البيان الأمريكي، حيث قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بأن الحكومة ليس لها تفويض للسماح بالهدنة وإن كان خبر وقف إطلاق النار صحيحًا، فهذا يعني ارتكاب خطأ جسيم وواضح وقوي.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن استخدام كلمة "إن كان صحيحًا"، فإن هذا يعني أن الهدنة لم تمر على المجلس الإداري المصغر، والموافقة على وقف إطلاق النار أو على تمرير هدنة إنسانية يعني موافقة أعضاء هذا المجلس الوزاري المصغر، وهذا ما يؤكد أن ما يتحدث عنه البيت الأبيض هو ذاته ما يحدث من أيام سابقة في شمال القطاع.

القاهرة الإخبارية وقف إطلاق النار قطاع غزة البيت الأبيض

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