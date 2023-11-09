مريم عادل: البرنامج الانتخابي لفريد زهران يركز على إعادة الاعتبار للدور المحوري للبلاد

قالت مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى منطلقات البرنامج السياسي لزهران تغيير الطريقة التي تدار بها مصر من خمسينيات القرن الماضي

وأضافت مريم عادل، أن البرنامج الانتخابي يركز على إعادة الاعتبار للدور المحوري للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى تركيز البرنامج إلى حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.