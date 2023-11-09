الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص فى الجيزة

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة  محاكمة 7 متهمين بـ إنهاء حياة شخص في الصف، لجلسة الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ع" و"عبدالله.م"، و"محمود.ش"، و"حسام.س"، و"إبراهيم.م" و"عبد الباسط.ر" و"علاء ر"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19089 لسنة 2022 جنايات الصف.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد" عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأسلحة نارية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، بنادق آلية، وتربصوا له في مكان أيقنوا سلفًا وجوده به، وما إن ظفروا به حتى بادروه بوابل من الأعيرة النارية استقرت بأماكن مختلفة من جسده؛ فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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