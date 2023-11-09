الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين، وذلك في مؤتمرها الصحفي الثاني، الذي جاء للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة.

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"برلمانية حماة الوطن": تخفيض السيسى تكاليف دعايته الانتخابية تقدير للأوضاع الراهنة

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي دائما وابدًا ما يضرب أروع الأمثله في الانسانية والوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب، لافتا الي ان موقف الرئيس السيسي العروبي لدعم الاشقاء مشرف ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن السيسي هو  الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

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انتخابات الرئاسة.. بدء الدعاية الانتخابية فى شوارع دمياط

دعوة الحملة للقوى المؤيدة للرئيس بالتبرع لصالح فلسطين 

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لحمتله الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، رساله تأكيد للعالم أجمع بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعبا علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين، ورساله تأكيد علي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.

وتناشد المصريين بدعم الرئيس  السيسي 

وناشدت نائبة حماة الوطن، جميع المصريين، الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل علي عاتقة شرف ومقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه وعمله من أجل بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريين، كما ناشدت جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سرعه الاستجابه لدعوات الرئيس لتقديم أوجه الدعم والمساعده والإغاثة للأشقاء في غزة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.

النائبة نيفين حمدي دعم الأشقاء في فلسطين الحملة الانتخابية للرئيس السيسي دعاية انتخابية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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